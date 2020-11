PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 11.11.2020

LimburgLimburg (ots)

1. Mehrere Fahrräder von Schulgelände entwendet, Limburg, Wiesbadener Straße, Freitag, 06.11.2020 bis Montag, 09.11.2020, 04.00 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes haben Fahrraddiebe in der Wiesbadener Straße in Limburg auf dem Gelände einer Schule zugeschlagen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu einem auf dem Außengelände befindlichen Fahrrad- und Geräteschuppe und entwendeten aus diesem drei hellblaue 24 Zoll Fahrräder. Die Fahrräder konnten am Montagmorgen in einer Unterführung am Limburger Bahnhof aufgefunden werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Eingangsbereich von Kirche mit Ruß beschmiert, Runkel, Auf dem Kreiser, Feststellung: Montag, 09.11.2020, 08.15 Uhr

(si)Am Montagmorgen stellte ein Zeuge fest, dass Unbekannte den Eingangsbereich einer Kirche in der Straße "Auf dem Kreiser" in Beselich mit Ruß beschmiert hatten. Der an der Decke der Eingangsüberdachung entstandene Sachschaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Sporthalle beschädigt, Bad Camberg, Egerländer Straße, Freitag, 06.11.2020, 18.00 Uhr bis Dienstag, 10.11.2020, 08.00 Uhr

(si)Zwischen Freitag und Dienstag haben Unbekannte in der Egerländer Straße in Bad Camberg eine Sporthalle beschädigt. Die Täter warfen augenscheinlich Steine auf die im Bereich einer dortigen Schule gelegenen Eingangstür sowie ein Fenster und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. VW Golf bei Unfallflucht auf Schulparkplatz beschädigt, Limburg, Dietkircher Weg, Montag, 09.11.2020, 07.30 Uhr bis Dienstag, 10.11.2020, 13.00 Uhr

(si)Zwischen Montag und Dienstag wurde ein VW Golf bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Schule im Dietkircher Weg in Limburg beschädigt. Der an der rechten hinteren Fahrzeugseite des Golf entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

5. VW Polo auf Parkplatz beschädigt, Hadamar, Neumarkt, Samstag, 07.11.2020, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 11.11.2020, 08.00 Uhr

(si)Zwischen Samstag und Mittwoch wurde ein VW Polo auf einem Parkplatz am Neumarkt in Hadamar beschädigt. Der Polo stand geparkt in der mittleren Parkreihe, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug die vordere linke Seite des Pkw beschädigte und dabei einen Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro verursachte. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

