Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbrecher in Koblenz festgenommen

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 17.03.21, 0.45 Uhr, wurde eine männliche Person bei einem Einbruchsversuch in eine Arztpraxis in der Kurfürstenstraße beobachtet. Dieser schob den Rollladen der im Erdgeschoss des Anwesens gelegenen Praxis hoch und versuchte ein Fenster aufzuhebeln.

Nachdem ihm das offensichtlich nicht gelang, schlug er die Fensterscheibe ein. Da das Fenster nicht geöffnet werden konnte, sah er von seinem Vorhaben ab und entfernte sich.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 42-jährige Tatverdächtige wenige Minuten später aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung unweit des Tatorts festgenommen und ins Polizeigewahrsam eingeliefert werden.

