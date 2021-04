Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrtregel "Rechts vor Links" missachtet (30.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer gegen 13 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Herd-/Laiblestraße. Ein 26-jähriger VW Passat-Fahrer fuhr auf der Herdstraße stadtauswärts und übersah an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden 73-jährigen Skoda Fabia-Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand an den Autos ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell