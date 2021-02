Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 5.000 Sachschaden bei Küchenbrand

Karlsruhe-Südweststadt (ots)

Bei einem Küchenbrand am Freitag gegen 21.35 Uhr in der Klauprechtstraße ist ein Schaden von rund 5.000 Euro entstanden. Die 52 Jahre alte Wohnungsinhaberin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte das Feuer rasch löschen. Möglicherweise hatte die Frau vergessen, ihren Herd auszuschalten.

