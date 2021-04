Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden bei Auffahrunfall (30.04.2021)

Schonach (ots)

Einen Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Freitagvormittag gegen 9 Uhr auf der Jahnstraße. Eine 90-jährige Suzuki Swift Fahrerin reagierte zu spät, als eine 42-Jährige mit einem Opel Vivaro vor ihr anhielt. Die Seniorin fuhr auf das Auto auf. An beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

