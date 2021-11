Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim, Lkr. Tuttlingen) Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (03.11.2021)

Dürbheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 19 Uhr, ist ein Unbekannter im Bereich Weberstraße 47 gegen einen dort abgestellten Jeep gefahren und hat diesen beschädigt. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden am Jeep in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) entgegen.

