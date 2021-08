Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hude

Delmenhorst (ots)

Weil er bei schlechten Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, hat ein 38-Jähriger aus dem Kreis Emsland am Montag, 9. August 2021, gegen 17:20 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 verursacht.

Der Mann befuhr die Autobahn 28 in Richtung Bremen und verlor bei starkem Regen die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge prallte der Mercedes mit der Front in die mittlere Schutzplanke, drehte sich und geriet mit dem Heck erneut in die Schutzplanken. Anschließend konnte der 38-Jährige seinen Pkw auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen.

Der 38-Jährige blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden bezifferten die aufnehmenden Beamten auf ungefähr 10.000 Euro.

Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell