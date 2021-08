Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Fahrradfahrer in Wildeshausen gestürzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 9. August 2021, wurde durch Zeugen gegen 21:30 Uhr ein verunfallter Fahrradfahrer in der Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen gemeldet.

Vor Ort trafen die Beamten einen leicht verletzten, stark alkoholisierten, 34-jährigen Mann an, der offensichtlich ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad gestürzt war.

Rettungskräfte brachten den Mann aus Wildeshausen vorsorglich in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,74 Promille.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell