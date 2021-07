Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wer hat es gesehen?

Lübbecke (ots)

Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Lübbecke "Am Hahlerbaum" ist am Samstag, 10 Juli, ein geparktes Auto beschädigt worden. Da der Verursacher sich bisher nicht gemeldet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Eine 84-jährige Frau hatte ihren schwarzen Mercedes am Vormittag gegen 11.30 Uhr in einer der Parkboxen abgestellt. Als die Seniorin rund eine Stunde später wieder zu ihrem Fahrzeug kam, war dies an der linken Seite beschädigt. Daraufhin meldete sich die Frau bei der Polizei und erstattet Anzeige. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

