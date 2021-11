Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Sparkassenfiliale im Ortsteil Oberflacht - Polizei bittet dringend um Hinweise

Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vermutlich kurz nach Mitternacht, sind unbekannte Täter in die Sparkassenfiliale in der Hauptstraße in Oberflacht eingebrochen und haben sich unter anderem an einem Geldausgabeautomaten zu schaffen gemacht. Die Täter hebelten an der zum Schönbach gelegenen Nordseite des Gebäudes ein Fenster zu den Büroräumen der Filiale auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort machten sich die Einbrecher mit einem mitgeführten Trennschleifer, auch "Flex" genannt, am Geldautomaten beziehungsweise einem Tresor zu schaffen. Der Geldautomat hielt dem Aufbruchsversuch stand. Ob und inwieweit die Einbrecher Beute gemacht haben, muss noch ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei mit Sitz in Rottweil hat die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen. Da durch das Aufhebeln des Fensters aber auch durch das Arbeiten mit einer "Flex" durch die Täter durchaus erheblicher Lärm verursacht worden sein dürfte, hofft die Polizei auf entsprechende Hinweise. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, insbesondere ab Mitternacht im Bereich der Hauptstraße etwa auf Höhe der Ostbaarhalle, direkt bei der dort gelegenen Sparkassenfiliale oder auch im Bereich der umliegenden Parkplätze der Halle, der Sparkasse beziehungsweise des angrenzenden Einkaufsmarktes gemacht oder dort verdächtige Fahrzeuge und Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Rottweil, Tel.: 0741 477-0, oder dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Auch Personen, die nach Mitternacht verdächtige Geräusche im beschriebenen Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell