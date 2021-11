Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Eier fliegen gegen Fassaden

Rottweil (ots)

Mehrere rohe Eier sind am Mittwochabend gegen zwei Hausfassaden in der Lorenzgasse geworfen worden. Ein Anwohner hatte dies festgestellt und der Polizei gemeldet. Offenbar wurden gezielt einige Eier gegen die Fenster zweier Nachbarhäuser geworfen. Was der Grund hierfür war und wer für die Aktion in Frage kommt, ist noch nicht bekannt. Die Hausverwaltung der beiden Häuser prüft nun, ob dadurch ein Schaden an der Fassade entstanden ist. Sofern dies der Fall ist, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

