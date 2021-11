Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs KN) Autofahrer uneins bei Parkplatzrempler

Stockach (ots)

Auf dem Parkplatz gegenüber dem Freibad in der Dillstraße sind zwei Autofahrer am Mittwochabend nicht einig geworden, nachdem es beim Ausparken kurz vor 22 Uhr zu einem Unfall kam. Der 20 Jahre alte Audi-Fahrer stieß mit der linken Front seines Audi gegen die Beifahrerseite des Nissan einer 18-Jährigen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden an den Autos in Höhe von rund 3000 Euro. Auch die Polizei konnte bei der Unfallaufnahme den Hergang nicht eindeutig verifizieren. Sie verwarnte und belehrte beide Autofahrer, die sich gegenseitig bezichtigten, den Unfall verschuldet zu haben. Die Schadensregelung muss nun zivilrechtlich geregelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell