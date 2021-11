Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Tür hält Einbruchsversuch stand

Schramberg-Sulgen (ots)

Einbrecher haben in der Sulgauer Straße versucht, in ein Spezialitätengeschäft einzubrechen. Der Einbruchsversuch, bei dem mit einem Geißfuß oder ähnlichem Werkzeug an einer Tür gehebelt wurde, ist jetzt erst bemerkt und der Polizei angezeigt worden. Wann genau die Tat stattfand, ist noch nicht genau bekannt. Wie die Polizei ermittelt hat, waren an dem Geschäft für rumänische Waren am vergangenen Samstag alle Türen noch unversehrt. Der angerichtete Schaden beträgt nach Schätzung der Polizei mehrere Hundert Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 27010 entgegen.

