Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Mercedes-Van kracht gegen Elektro-BMW

Deißlingen (ots)

In der Fritz-Kiehn-Straße ist am Mittwochabend eine Fahrerin eines Mercedes-Van gegen einen dort geparkten BMW i3 gekracht. Dabei entstand ein Schaden an den Autos in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Aus noch nicht genau bekannten Grund übersah die 42 Jahre alte Fahrerin der V-Klasse, die in Richtung "Schleichäcker" unterwegs war, den am Straßenrand geparkten BMW. An dem Mercedes lösten bei dem heftigen Aufprall die Airbags aus. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, weswegen sie abgeschleppt werden mussten.

