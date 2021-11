Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Ausgelöster Brandmelder verursacht Feuerwehreinsatz (03.11.2021)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein ausgelöster Brandmelder hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz nach 23.30 Uhr, einen Feuerwehreinsatz am Gesundheitszentrum in der Robert-Koch-Straße verursacht. Die Spaichinger Wehr rückte nach Alarmeingang unter der Leitung von Patrick Heim mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zu dem vermeintlichen Brand aus. Bei der Überprüfung konnte allerdings kein Brand festgestellt werden. Der Melder hatte vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst, sodass die Feuerwehr ohne erforderliche Löschmaschnahmen wieder abrücken konnte.

