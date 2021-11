Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. Rottweil) Inkassoschreiben verunsichern Empfänger

Oberndorf (ots)

In letzter Zeit haben sich vornehmlich ältere Mitbürger bei der Polizei gemeldet, weil angeblichen Inkassounternehmen ausstehende Zahlungen einfordern und auch Zwangsvollstreckungen, Pfändungen und Ähnliches ankündigen, wenn keine Lastschrift erteilt wird. Die Briefe, die ersten Ermittlungen zufolge bundesweit mit unterschiedlichen Briefköpfen auftauchen, haben fast immer den gleichen Inhalt. Grund für die Zahlungsaufforderungen sind meist behauptete falsche Tatsachen, wie die Teilnahme an einer Lotterie oder Glückspiel. Die Polizei und Verbraucherzentralen warnen vor einer Kontaktaufnahme mit den Absendern solcher Schreiben. Sie empfehlen Ruhe zu bewahren und etwaige Zahlungsrückstände zu prüfen. Keinesfalls sollten Geldbeträge unüberlegt an Absender solcher Briefe bezahlt werden. Viele Verbraucherzentralen haben im Internet auch Listen von angeblichen Inkasso-Unternehmen veröffentlicht, vor denen gewarnt wird. Weitere Verhaltenstipps gibt es auch online unter www.polizei-beratung.de

