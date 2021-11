Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) 10.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall (03.11.2021)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Martin-Luther-Straße auf die Schwarzwaldstraße gekommen. Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford Transit Kombis missachtete gegen 16.10 Uhr die Vorfahrt eines Hyundai-Fahrers. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

