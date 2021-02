Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall beim Abbiegen - zwei Menschen verletzt

Viersen (ots)

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr an der Kreuzung Freiheitsstraße / Süchtelner Straße. Eine 29-jährige Viersenerin fuhr mit ihrem Pkw in Viersen auf der Freiheitsstraße in Richtung Dülken. Eine 57 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus St. Tönis kam aus Richtung Dülken und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Süchteln ab. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde die Viersenerin schwer und die Tönisvorsterin leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (123)

