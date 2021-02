Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Altenheim

Viersen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:45 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei dunkel gekleidete Männer, welche aus einem Fenster des Altenheimes kletterten und in Richtung Hildegardisweg flüchteten. Sie informierte umgehend die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Täter hatten zuvor mit einem Stein die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss eingeworfen und gelangten so ins Altenheim. Im Gastronomiebereich entwendeten sie eine elektronische Kasse. Diese wurde auf dem Hildegardisweg aufgefunden. Wieviel Geld sich in der Kasse befand steht zurzeit noch nicht fest. Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /HJR (122)

