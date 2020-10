Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Bei Einbruch in Mehrfamilienhaus Schmuck entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch in eine Wohnung im Erdgeschoss ein Mehrfamilienhaus in der Blumenthalstraße/Ecke Steubenstraße wurde Schmuck im Wert von über 2.000 Euro entwendet. Der Einbrecher nutze die Abwesenheit der Bewohner aus und drang zwischen Freitag, 9 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr in die Wohnung ein. In der Wohnung wurden alle Zimmer durchsucht. Das Fenster in einem Schlafzimmer war lediglich angelehnt. Die Kriminaltechnik übernahm die Spurensicherung. Zeugen, die im angegebenen tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

