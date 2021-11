Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Fahranfängerin kommt ins Schleudern

RW-Göllsdorf (ots)

Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr zwischen Feckenhausen und Göllsdorf mit ihrem Auto zunächst ins Schleudern und dann gegen die Leitplanke geraten. Ihr Kleinwagen kam auf der Strecke wegen Nässe und Laub ins Rutschen. Die junge Frau übersteuerte beim Gegenlenken den Wagen und krachte gegen die Leitplanke. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurde sie zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf 4000 Euro schätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell