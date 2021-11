Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Frauen geraten in Streit

Konstanz (ots)

Zu einem heftigen Streit unter zwei Frauen ist die Polizei am Mittwochabend gerufen worden. In einer Gaststätte in der Fürstenbergstraße gerieten die 38 und 40 Jahre alten Kontrahentinnen aneinander. Den Ermittlungen der Polizei zufolge versetzte die Jüngere bei dem zunächst verbalen Konflikt der Gegnerin plötzlich einen Kopfstoß und stieß ihr das Handy aus der Hand, so dass es auf den Boden fiel und kaputt ging. Nach einer kurzen Aussprache versetzte die 38-Jährige der Älteren offenbar nochmals einen Schlag ins Gesicht. Beide Frauen standen offensichtlich unter Alkoholeinwirkung. Grund für die Attacke waren ersten Ermittlungen zufolge Eifersucht und Rivalitäten.

