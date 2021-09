Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl aus Kleintransporter im Kamp - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag, zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr, ist ein weißer Kleintransporter in der Straße "Kamp" ins Visier eines Unbekannten geraten. Der Täter öffnete die Tür des Firmenwagen vom Typ Opel Movano, welcher in Höhe der Hausnummer 45 abgestellt wurde und nahm die Geldbörse eines Mitarbeiters an sich. Der Unbekannte flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Osnabrück nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

