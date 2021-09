Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Einfamilienhaus in Dahlinghausen von Einbrechern heimgesucht

Bad Essen (ots)

Ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Waldstraße geriet in der Nacht zu Mittwoch ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter versuchten zunächst vergeblich die Haustür aufzuhebeln und begaben sich anschließend zur Gebäuderückseite, wo sie gegen 00.30 Uhr eine Fensterscheibe einschlugen. Dadurch verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche fündig wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegengenommen.

