POL-OS: Melle - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Melle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 206 (An der Europastraße) wurde am Mittwochabend ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Hiddenhausen schwer verletzt. Der Mann war gegen 19.35 Uhr mit weiteren Motorradfahrern auf der Kreisstraße in Richtung Melle unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Er stürzte in einen Straßengraben und zog sich schwere Verletzungen zu. Sein Motorrad rutschte noch einige Meter weiter und kam auf der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den Man in ein Krankenhaus. Um das nicht mehr fahrbereite Motorrad kümmerten sich die Begleiter des 57-Jährigen.

