Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Sachbeschädigungen und Schließfachaufbrüche am Busbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Ostercappeln (ots)

Zwischen Samstagabend (18 Uhr) und frühem Sonntagmorgen (2.15 Uhr) haben Unbekannte am Busbahnhof in der "Bremer Straße" ihr Unwesen getrieben. Die Täter schlugen mehrere Glasscheiben gewaltsam ein und brachen ein dortiges Schließfach auf. Aus dem gegen Diebstahl geschützter Behälternahmen stahlen die Diebe eine Fahrradtasche sowie einen Pedelec-Computer. Die Täter entfernten sich schließlich in unbekannte Richtung vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell