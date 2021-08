Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Getränkemarkt

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (19. August), gegen 00.45 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt auf der Koepestraße ein und durchsuchten einen Büroraum nach Wertgegenständen. Sie entwendeten hierbei eine Spardose mit Bargeld. Beide Täter waren vermutlich männlich und von schlanker Statur. Einer trug einen hellen Kapuzenpullover mit dunklen Kordeln und eine dunkle Maske. Der andere war dunkel gekleidet und führte einen Rucksack mit sich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch Online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

