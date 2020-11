Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Waldfischbach-BurgalbenWaldfischbach-Burgalben (ots)

Am frühen Morgen des 07.11.2020 befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die Strecke von Leimen nach Waldfischbach-Burgalben. Auf der kurvigen Strecke kam es zum Unfall und der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen wurden hierbei nicht verletzt, es entstand ein Schaden von etwa 3000EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle ergab einen Wert von 1,15 Promille, aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem legte der Fahrer lediglich einen ausländischen Führerschein vor, welcher ihn jedoch nicht berechtigt in Deutschland ein Fahrzeug zu führen. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen. |piwfb

