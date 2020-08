Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Auto rammt Sattelauflieger

Hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstag in Laichingen.

Der 57-Jährige fuhr gegen 16.15 Uhr in der Suppinger Straße in Richtung Laichingen. Kurz vor Laichingen bekam der Mann wohl ein medizinisches Problem. Im Höhlenweg wollte er anhalten. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen geparkten Sattelauflieger. Zeugen bemerkten den Unfall und bargen den Mann aus seinem Auto. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto.

