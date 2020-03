Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand bei Polizeieinsatz

Hagen (ots)

Am Sonntagmittag musste die Polizei zu einem Randalierer am Märkischen Ring ausrücken. Der 39-jährige Mann, der den Beamten aus vorherigen Einsätzen bekannt war, hatte Gegenstände durch den Hausflur geworfen. Der Mann verbarg sich vor den Beamten und trat nicht hervor, als er dazu aufgefordert wurde. Er beleidigte die Polizisten, drohte ihnen und sperrte sich gegen weitere Maßnahmen. Erst mit Verstärkung gelang es, den Mann aus dem Haus zu bekommen. Er trat auch nach den Beamten. Insgesamt verletzten sich zwei Polizistinnen leicht. Das Ordnungsamt wies den Mann in ein Krankenhaus ein.

