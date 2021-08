Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen im Parkhaus

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Zwischen dem 6. August (Freitag) und dem 8. August (Sonntag) kam es im Parkhaus an der Friedensburg zu diversen Sachbeschädigungen. Hierbei wurden nicht nur Kabel von Überwachungskameras durchtrennt, sondern auch Türen unter anderem durch Farbschmierereien beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Verbindung stehen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch Online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell