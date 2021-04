Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Wohnungseinbruch - Geschädigte befanden sich zur Tatzeit im Garten

Bönen (ots)

Den kurzen Zeitraum zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr nutzten unbekannte Täter am Dienstag (20.04.2021), um in eine Wohnung an der Poilstraße einzudringen.

Die Geschädigten hielten sich zur der Zeit im Garten auf und stellten anschießend fest, dass im Schlafzimmer ein Schmuckkästen ausgeschüttet und diverse Schmuckstücke entwendet wurden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

