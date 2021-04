Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Offener Vollstreckungshaftbefehl: Drogeriebesuch endet für 33-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt

Unna (ots)

Die Polizei hat am Montag (19.04.2021) in Unna einen 33-Jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen. Ein Ladendetektiv einer Drogerie in der Bahnhofstraße beobachtete den Mann gegen 13.30 Uhr dabei, wie er sich verdächtig in der Parfümabteilung aufhielt. Kurz darauf verließ der Mann das Geschäft, kehrte wenig später aber wieder zurück. Bevor es zu einem Diebstahl kam, sprach ihn der Ladendetektiv an und informierte die Polizei.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass für den 33-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorliegt. Der Beschuldigte wurde zur Wache Unna gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist er zur Vollstreckung des Haftbefehls einer Justizvollzugsanstalt zugeführt worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell