Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junger Mann nach Messerstich schwer verletzt

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch (18. August) kam es kurz vor Mitternacht am Markt zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen Mann aus Geilenkirchen sowie einem 19 Jährigen, der ebenfalls aus Geilenkirchen stammt. Im Verlauf des Streits zog der Ältere ein Messer und stach seinem jüngeren Kontrahenten in den Bauch. Das Opfer wurde schwer verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

