Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern: Aktuell viele Anrufe durch falsche Verwandte im Landkreis Fulda.

Fulda (ots)

Top-Info Ihrer Polizei Osthessen!

Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern: Aktuell viele Anrufe durch falsche Verwandte im Landkreis Fulda.

Unbekannte melden sich am Telefon als Verwandte oder Neffen und geben vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Nicht selten wird dabei vorgegaukelt, dass ein schwerer Unfall passiert wäre und nun dringend Geld für eine notwendige Operation benötig würde. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Vorsicht, es handelt sich um eine Falle!

Tipps Ihrer Polizei

- Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein und legen Sie sofort auf - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen - Informieren Sie auch Ihre Familien und Nachbarn.

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Stephan Müller

Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell