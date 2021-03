Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Sachbeschädigung am Gemeindezentrum

Neuhof - In der Nacht zu Freitag (05.03.) beschädigten Unbekannte zwei Außenscheiben am Gemeindezentrum Neuhof in der Hanauer Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Stephan Müller, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell