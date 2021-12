Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 54-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Olpe (ots)

Am Donnerstag (9. Dezember) hat sich gegen 15.40 Uhr in der Straße "Schetmicke" in Rüblinghausen eine 54-Jährige bei einem Alleinunfall verletzt. Sie gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie ihr Fahrzeug auf der leicht abschüssigen Fahrbahn wahrscheinlich nicht ausreichend gesichert hatte, sodass der Pkw ins Rollen geriet. Die 54-Jährige versuchte daraufhin, den Wagen zu stoppen, stolperte und geriet unter den linken Vorderreifen. Der Pkw rollte rückwärts in die Hecke eines benachbarten Grundstücks. Bei dem Unfall verletzte sie sich und ein Rettungswagenteam behandelte sie vor Ort. Sowohl an dem Pkw als auch an der Hecke entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

