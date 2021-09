Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Hellenthal (ots)

Am Freitagabend gegen 18 Uhr befuhr eine Personengruppe einen asphaltierten Weg von der Oleftalsperre talabwärts in Richtung Oleftalstraße. Als ein 31-jähriger Mann aus Kall seinen 29-jährigen Begleiter aus Hellenthal überholen wollte, stürzte er und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sein Begleiter stürzte ebenfalls über das auf der Straße liegende Fahrrad, wurde jedoch glücklicherweise nur leicht verletzt. Im Krankenhaus wurden ihm jedoch Blutproben aufgrund eines positiven Alkoholtestes und eines möglicherweise weiteren Drogenkonsums entnommen.

