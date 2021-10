Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Am Montag, 11.10.2021, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr B3/Schliengener Straße/Alte Poststraße ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Radfahrer kam vermutlich aus der alten Poststraße und wurde letztlich im Kreisverkehr von einem PKW erfasst. In der Folge stürzte der Radfahrer, er zog sich leichte Verletzungen zu. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht rekonstruiert werden.

Gesucht werden Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell