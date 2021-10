Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 09.10.2021, gegen 05:30 Uhr, geriet ein abgestellter Anhänger im Innenhof eines Anwesens in der Hauptstraße in Rheinhausen aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Durch das Feuer wird auch die darüberliegende Holzkonstruktion der Terrasse stark beschädigt. Während der Löscharbeiten wird durch einen Anwohner festgestellt, dass es im Heizungskeller des Anwesens ebenfalls zu einem Brand gekommen ist.

Der durch den Brand entstandene Schaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Personen kamen nicht zu schaden. Derzeit ist das Anwesen unbewohnbar.

Die Freiwilligen Feuerwehren Rheinhausen und Herbolzheim waren im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

