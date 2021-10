Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall auf Autobahn - Abschleppwagen verliert Rollbrett

Ein Abschleppfahrzeug fuhr am Freitag, 08.10.2021, gegen 20.00 Uhr, an der Anschlussstelle Kandern in Richtung Autobahndreieck Weil am Rhein auf die Autobahn A 98 auf. Im Kurvenbereich der Einfädelspur verlor er aus dem linken, nicht verschlossenen, Staukasten ein sogenanntes Rollbrett aus Metall. Dieses Rollbrett rutsche auf die rechte Fahrspur der Autobahn als im selben Moment eine 55-jährige Pkw-Fahrerin angefahren kam. Die 55-Jährige fuhr über das Rollbrett sowie ebenfalls eine nachfolgende 26-jährige Pkw-Fahrerin. Am Pkw der 55-Jährigen wurde der Kühler beschädigt sowie die Ölwanne aufgerissen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw der 26-Jährigen konnten keine nennenswerten Beschädigungen festgestellt werden. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

