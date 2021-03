POL-LB: Korntal-Münchingen: E-Bike aus Keller gestohlen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Korntal-Münchingen: E-Bike aus Keller gestohlen

Ludwigsburg

Zwischen Samstag 16.00 Uhr und Sonntag 11.00 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter in der Lembergstraße in Korntal ein E-Bike samt Ladenstation. Der Dieb verschaffte sich zunächst Zugang ins Innere eines Mehrfamilienhauses und ging anschließend ins Untergeschoss. Dort brach er eine der Kellertüren auf und entwendete Fahrrad und Ladestation. Der Wert dürfte bei rund 2.000 Euro liegen. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid Pro 500 in schwarz. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet Zeugen sich zu melden.

