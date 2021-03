Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Serie von Sachbeschädigungen in der Nacht zum Montag

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen in Bönnigheim beschäftigten die Polizei in Nacht zum Montag. Gegen 23.40 Uhr am Sonntagabend wurde die Polizei alarmiert, nachdem in der Bachstraße vor einem Gasthaus eine Mülltonne umgeworfen und der Inhalt angezündet worden war. Nahezu zeitgleich teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass im Kreuzungsbereich der Burgstraße und der Straße "Bleichwiese" ein Verkehrszeichen umgedrückt worden war. Die Beamten stellten schließlich in der Nähe ein zweites zu Boden gedrücktes Verkehrszeichen fest. Das Metallrohr eines dritten Verkehrszeichens, das sich in der Albert-Einstein-Straße befindet, wurde umgeknickt. Gegen 03.15 Uhr alarmierte ein Sicherheitsdienst die Polizei, da ein Fenster eines Museums in der Hauptstraße Beschädigungen aufwies. Die Ermittlungen ergaben, dass der Täter zunächst die Außenspiegel eines geparkten Fiat abgerissen und diese gegen die Glasscheibe geschleudert hatte. Ein Spiegel steckte noch im Glas fest. Die Taten wurden mutmaßlich alle durch ein und denselben Tatverdächtigen begangen. Gegen diesen wurden bereits in der Nacht erste Ermittlungen eingeleitet. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143/891060, führt diese fort und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden. Der entstandene Gesamtsachschaden steht noch nicht fest.

