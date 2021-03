Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brand einer Scheune in Korntal-Münchingen, Ortsteil Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 19.30 Uhr zum Brand einer Scheune in der Kronenstraße. Als die Streife des Polizeireviers Ditzingen wenige Minuten später am Brandort eingetroffen war, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Da der Brand durch die Feuerwehr Münchingen, welche mit acht Fahrzeugen und dreiundvierzig Mann am Brandort war, nicht gelöscht werden konnte, musste ein Bagger herangezogen werden, um die leerstehende Scheune einzureißen. Für die Löscharbeiten wurde die Stuttgarter- und Kronenstraße gesperrt werden. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden.

Gegen 00.20 Uhr musste die Feuerwehr Münchingen nochmals mit fünf Fahrzeugen und 26 Mann anrücken, da sich wieder Teile in den Trümmern entzündet hatten.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt, Ermittlungen hierzu dauern an. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell