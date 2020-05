Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Keine Verletzten

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag (14. Mai 2020) hat die Polizei eine Frau festgenommen, die im Verdacht steht, einen Kellerbrand verursacht zu haben.

Gegen 13:20 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes Rauch im Keller des Mehrfamilienhauses an der St.-Anton-Straße und hörte aus dem Inneren des Gebäudes ein Klopfen an der Hauseingangstür. Als er diese mit einem Zweitschlüssel öffnete, begegnete ihm eine 33-jährige Frau, die angab, mit weiteren Leuten im Keller übernachtet zu haben. Sie entfernte sich anschließend in Richtung Ostwall, wo sie kurz darauf von Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Gebäude wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Es wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Die 33-Jährige Deutsche wurde aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. (229)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell