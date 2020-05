Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Fußgänger von Gruppe angegriffen und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Bereits am vergangenen Samstag (9. Mai 2020) ist ein 36-Jähriger Mann von einer Gruppe angegriffen und schwer verletzt worden.

Gegen 1:15 Uhr stieg der Mann an der Haltestelle Am Hauptbahnhof aus der Straßenbahn U76. Kurze Zeit später wurde er zu Boden gestoßen und mehrere Männer schlugen und traten auf ihn ein. Anschließend flüchteten vermutlich vier bis fünf Männer in Richtung Ostwall.

Ein Mann konnte mit circa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben werden. Es hatte kurz rasierte Haare und soll nach Zeugenaussagen ein "osteuropäisches" Aussehen haben. Er trug olivgrüne Oberbekleidung und eine helle Jeanshose.

Bevor der Krefelder die Straßenbahn an der Heinrich-Hein-Allee in Düsseldorf bestiegen hat, fiel ihm eine pöbelnde Männergruppe an der Haltestelle auf. Sie sollen andere Fahrgäste ebenfalls belästigt haben. Unter den Männern soll sich der beschriebene spätere Angreifer befunden haben.

Der Hintergrund der Tat ist unklar. Es wurde nichts entwendet. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt.

Hinweise an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (226)

