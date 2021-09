Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.09.2021:

Peine (ots)

Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 05.09.2021 gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei auf der Kantstraße in Peine gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten allerdings keine entsprechenden Feststellungen mehr machen. Lediglich ein 29-jähriger Peiner hielt sich am gemeldeten Ort auf. Um die Situation aufzuklären sollte der Mann befragt und kontrolliert werden, allerdings ergriff er sofort die Flucht als er von den Polizisten angesprochen wurde. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Mann aber einholen. Doch anstatt Auskunft zu geben, leistete er sofort erheblichen Widerstand, so dass er vor Ort in Gewahrsam genommen wurde. Später konnte bei ihm ein Atemalkoholwert von über vier Promille gemessen werden. Die 22 und 25 Jahre alten Beamten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber weiter fortführen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 05.09.2021 um 17:55 Uhr ereignete sich auf der Straße Osterfeld in Gadenstedt ein Verkehrsunfall. Dabei missachtete ein 73-jähriger Autofahrer nach einem Wendemanöver die Vorfahrt eines 62-jährigen Motorradfahrers. Bei dem anschließenden Zusammenprall verletzte sich der Motorradfahrer und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Freilaufende Pferde

Am frühen Morgen des 04.09.2021 informierten Anwohner aus Neubrück die Polizei, dass mehrere Pferde auf der Fahrbahn der Didderser Straße herumlaufen würden. Daraufhin rüsteten sich Beamte der Peiner Polizei mit Zaumzeug und Strick aus, um die Tiere wieder einzufangen. In Neubrück angekommen, musste das Material aber nicht mehr zum Einsatz kommen, da die tierlieben und pferdekundigen Anwohner die Tiere bereits auf einer Wiese untergebracht hatten. Abschließend wurde noch der Pferdehalter über den Verbleib der Tiere informiert.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell