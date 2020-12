Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Versuchter Diebstahl

Täter lösen Alarmanlage eines VW Multivan aus

UedemUedem (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. Dezember 2020) versuchten unbekannte Täter, in einen VW Multivan einzudringen, der in einer Hofeinfahrt an der Straße Rother Berg abgestellt war. Gegen 02:30 Uhr hörten Zeugen, wie die Alarmanlage des Wagens anschlug. Offenbar veranlasste dies die Täter zur Flucht. An dem Türschloss des VW entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell