POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 5. September 2021

Einbruchdiebstahl in Supermarkt, Täter festgenommen, 2 verletzte Polizeibeamte

Am frühen Morgen des 05.09.21, gegen 02.09 Uhr wurde die hiesige Polizei von einem privaten Sicherheitsunternehmen über eine Alarmauslösung in einem Supermarkt in Wolfenbüttel, Am Rodeland, unterrichtet. Die unmittelbar danach am Ort eintreffenden Funkstreifenwagen konnten den 21jährigen Täter bei Verlassen eines zuvor gewaltsam aufgebrochenen Fensters beobachten und sofort fußläufig verfolgen. Bei der Flucht über mehrere Straßen konnten ihn zwei Beamte kurzfristig festhalten, wobei sich der Täter wehrte und losreißen konnte. Hierbei kamen die Beamten zu Fall und verletzten sich. Trotzdem konnten sie die Verfolgung fortsetzen und den Täter schließlich in der Ahlumer Straße stellen und vorläufig festnehmen. Auch hierbei leistete der Täter Widerstand. Bei ihm und am Tatort wurden weitere Beweismittel sichergestellt, sowie Spuren gesichert. Der bisher bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getretene Mann stand unter Drogeneinfluss, so dass ihm zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt und soll im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden. Die beiden Beamten mussten sich zur ambulanten Behandlung ins KH Wolfenbüttel begeben und sind z. Zt. nicht dienstfähig.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ein 50jähriger Mann wurde am 04.09.21, um 15.15 Uhr, in Wolfenbüttel am Schulwall auf einem E-Roller ohne Versicherungskennzeichen fahrend angetroffen. Eine entsprechende Überprüfung ergab, dass der Mann keine erforderliche Versicherung abgeschlossen hatte und somit eine Straftat beging.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.09.21, gegen 15.16 Uhr, unterzog eine Funkstreife den 33jährigen Führer eines PKW Peugeot in Wolfenbüttel in der Engen Straße einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass der Führer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn und den Fahrzeughalter, der die Fahrt duldete, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

