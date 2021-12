Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorfahrt missachtet: Kollision zwischen Pkw und Lkw

Wenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (9. Dezember) gegen 5.30 Uhr auf der L342 in Rothemühle ist ein 41-Jähriger leicht verletzt worden. Zunächst befuhr ein 40-Jähriger mit einem Lkw die Straße in Richtung Wenden-Hoffnung. Er fuhr dann in den dort befindlichen Kreisverkehr ein und beabsichtigte, diesen in Richtung Rothenborn zu verlassen. Zeitgleich wollte ein 41-Jähriger mit seinem Pkw, aus Richtung Kölner Straße, in den Kreisverkehr einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt des Lkw-Fahrers. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei der 41-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

